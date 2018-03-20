На Волині зловмисники викрали двох майнерів - людей, які займаються криптовалютою. Чоловіків добу тримали у підвалі сільського будинку, допоки їх не звільнила поліція. Обоє потерпілих - жителі Луцька, зараз вони у тяжкому стані. Правоохоронці кажуть - жертв били молотками й битками, погрожували застрелити. У такий спосіб вимагали віддати авто, квартиру, гроші та "ферму біткоїнів".

"Було затримано групу у складі чотирьох осіб, які вчинили відносно лучан кримінальні правопорушення. А саме: заволодіння автотранспортом, позбавлення волі, розбійний напад та вимагання. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - говорить Аркадій Найдич, заступник начальника Луцького відділу поліції.