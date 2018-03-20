Понад п'ять годин гасили напередодні пожежу на одному з найбільших ринків України. Займання сталося на Калинівському базарі в Чернівцях - у секторі килимів. Близько тисячі квадратних метрів території вигоріло дощенту.

Медики повідомили про трьох постраждалих. Люди надихалися чадного газу, коли намагалися самотужки рятувати від полум'я свій товар.