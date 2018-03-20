В Чернівцях горів ринок ( відео) [ Редактировать ]
Понад п'ять годин гасили напередодні пожежу на одному з найбільших ринків України. Займання сталося на Калинівському базарі в Чернівцях - у секторі килимів. Близько тисячі квадратних метрів території вигоріло дощенту.
Медики повідомили про трьох постраждалих. Люди надихалися чадного газу, коли намагалися самотужки рятувати від полум'я свій товар.
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