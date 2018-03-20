У Києві в багатоповерхівці жбурнули гранату [ Редактировать ]
Вибух у столичній багатоповерхівці. Постраждали дві людини. Зараз вони в лікарні. За даними поліції, у господаря однієї з квартир виник конфлікт із колекторами. Вони прийшли його виселяти. Зчинилася бійка, і чоловік кинув гранату. Колектори з місця події втекли.
"Между двома сторонами стався конфлікт, який стосувався права користування та властності за на квартиру в житловому будинку. Во время которого, виникла бійка. Сторони начали наносіті один одному тілесні пошкодженню,после чого, одна з сторон застосувались вибухово пристрій. Відпрацьовуємо всі версії", - доклав Михайло Ніконов, Начальник Оболонського районного управління поліції у Києві.
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