ЕС отримав список причетних до організації виборів в Криму [ Редактировать ]
Павло Клімкін надав Раді ЄС список зі 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму. Глава українського МЗС у Брюсселі взяв участь у Раді Міністрів Закордонних справ. Українське питання - одне з найголовніших на зустрічі європейських дипломатів. У ЄС запевняють: санкції проти Росії залишаться чинними, допоки не буде відновлено територіальну цілісність України. Натомість, очікують продовження та прискорення розпочатих реформ.
"Це була суперова зустріч. Всі міністри, які були на той час в Брюсселі і які встигли - і там були більше 20 міністрів - були і Могеріні, і Йоханес Хан. Я вважаю, що це не просто висловлення нам підтримки, а реальна вже якась атмосфера союзницьких відносин.", - зазначив Павло Клімкін, міністр закордоних справ України.
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