Війна на Донбасі: на сході поранено українського бійця [ Редактировать ]
На сході поранено українського бійця. Окупанти зі стрілецької зброї били по позиціях військових у районі Новогригорівки - на півдні Донеччини. На інших ділянках зони АТО - зберігався режим тиші.
Втім, українські армійці повідомляють, що супротивник не відводить від лінії фронту важкі гармати і, ймовірно, готується до бойових дій.
Донецька область. Дощі на Донбасі змінилися снігопадом. Дороги за добу замело. Колесо аж диміти крутитися. І там, де машина не може проїхати, доводиться йти пішки.
Бійці на позиції поблизу Донецького аеропорту - очі цієї ділянки фронту. І російські найманці, всупереч перемир'ю, періодично відкривають по них вогонь.
"Пострілюють, буває. Вночі особливо. Іже страшно – вони й прострілюють", - розповідає Микола, військовослужбовець Збройних сил України .
Найбільше тут насторожує звук безпілотника.
"Завис на 300 м и уходит коректіровка стріляють з мінометів и коректірують лівіше правіше " - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних Сил України.
Ця позиція вже третій рік - немов кістка в горлі у бойовиків. Нашим бійцям звідси добре видно ворожі укріплення і головне - звідки противник веде вогонь з важкого озброєння. Його найманці, як і раніше, тримають на самій лінії фронту.
"З терікона по пісках танк працював - прямий наводкой до 5 км. У него пряме попадання".
Поки ж що танки бойовики тільки прогрівають.
"Це постійно: і вдень и вночі. Вночі наче танк по взлетка їзде", - розповідає Микола, військовослужбовець Збройних Сил України.
Після прогріву заганяють їх назад в укриття.
"Ховаються вони за терміналамі, там є стоянки 3-4 етажі на першому поверсі".
Бійці говорять - уже майже тиждень, як на фронті стало значно тихіше. Але пильності вони не втрачають.
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