Отравление Скрипаля: в Канаде сделали заявление [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Федеральный парламент Канады поддержал обращение, которое возлагает на Россию ответственность за отравления в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Как сообщает "Укринформ", предложенный министром иностранных дел Христею Фриланд текст обращения был принят единогласно.
В тексте обращения говорится, что парламент страны:
а) самым решительным образом осуждает отталкивающее применение нервно-паралитического вещества на суверенной территории Великобритании;
б) признает, что российское государство несет ответственность за этот поступок и выказало полное пренебрежение к основанного на правилах международного порядка;
в) призывает Россию в полной мере сотрудничать с британскими следователями.
Документ также выражает солидарность Канады с Объединенным королевством – "ключевым союзником по НАТО и партнером в G7".
Напомним, Швеция вызвала российского посла из-за обвинений в отравлении Скрипаля.
по теме
Швеция вызвала российского посла из-за обвинений в отравлении Скрипаля
Министерство иностранных дел Швеции вызывает посла России из-за обвинений в том, что Швеция может быть источником отравляющего вещества, которое использовали в Солсбери.
Отравление Скрипаля: в ЕС выдвинули требования к России
Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что очень вероятно, ответственность за отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля несет Россия.
Звезда сериала "Сваты" попал в больницу
Известный российский актер Федор Добронравов госпитализирован.
Отравление Скрипаля: появились доказательства разработки Россией ядовитого вещества
У Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок".
Варшава призвала Россию прекратить аннексию Крыма
Министерство иностранных дел Польши призвал Россию прекратить аннексию Крыма.