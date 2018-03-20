Федеральный парламент Канады поддержал обращение, которое возлагает на Россию ответственность за отравления в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Как сообщает "Укринформ", предложенный министром иностранных дел Христею Фриланд текст обращения был принят единогласно.

В тексте обращения говорится, что парламент страны:

а) самым решительным образом осуждает отталкивающее применение нервно-паралитического вещества на суверенной территории Великобритании;

б) признает, что российское государство несет ответственность за этот поступок и выказало полное пренебрежение к основанного на правилах международного порядка;

в) призывает Россию в полной мере сотрудничать с британскими следователями.

Документ также выражает солидарность Канады с Объединенным королевством – "ключевым союзником по НАТО и партнером в G7".

Напомним, Швеция вызвала российского посла из-за обвинений в отравлении Скрипаля.