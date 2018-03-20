В Іспанії відбулось свято полум'я "Фальяс" (відео) [ Редактировать ]
Вогняна феєрія у Валенсії. У місті - завершився фестиваль "Фальяс" - свято полум'я.
У центрі міста спалили гігантські дерев'яні та паперові скульптури іспанських митців. Це дійство - на кшталт слов'янської Масниці - знаменує в Іспанії прихід весни. Перед початком урочистого спалення - до центральної площі стягли десятки пожежних машин, щоби вчасно приборкати вогонь.
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