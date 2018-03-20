Книгу поезії вишили в Рівному до дня народження Ліни Костенко. Поетесі виповнилося 88. Вишиті вірші об'єднали у книгу "я поцілую мальву в щоку". Репортаж наших кореспондентів.

""і все на світі треба пережити,

І кожен фініш - це, по суті, старт,

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт.".

Ці рядки та ще 72 поетичних твори видатної української письменниці Ліни Костенко рівними стібками лягли на полотно і утворили унікальну книгу "Я поцілую мальву у щоку". Її автор - майстриня з Рівного Олена Медвєдєва. Свій унікальний витвір вона вишивала упродовж двох років.

"Вишивала шрифтом, який сама розробила. Фарбувала полотно, тому що не змогла придбати необхідного кольору полотно, довелося самотужки це робити. На кожній сторінці вишивана мальва в росі у дзеркальному відображенні. У Ліни Василівни є вірш: "Люди, будьте взаємно красивими. Мабуть, ця вишивана книга є моє бажання бути взаємно красивою її словам, її поезії", - орзповідає Олена Медвєдєва, майстриня

Усі твори вишиті вручну майстринею та рівнями, які захоплюються творчістю української легенди. Рукотворну книгу завважки більше 5 кілограмів, презентували - у день народження поетеси.

"Я в захопленні, що у нас на Рівненщині є така людина, яка створила власними руками книгу, яка лишиться в історії, думаю, надовго. Книгу віршів Ліни Костенко, яку всі дуже люблять, яка була призначена як дар на її народження", - Ніна Ніколаєва, актриса драматичного театру Рівного

Сама Ліна Костенко про рукотворну книгу знає. Майстриня розповідає - письменниця із вдячністю сприйняла такий намір рівненських вишивальниць увічнити її поезію.