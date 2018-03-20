Скандал у США: школярі занепокоєні своєю безпекою

Половинчасте рішення. У США на тлі масових антизбройних протестів - конгресмени проголосували за закон, який допоможе школам уникнути насилля. Але на серйозні обмеження влада, як і раніше, йти не готова.