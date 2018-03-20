У Флориді затримали брата стрільця Ніколаса Круза [ Редактировать ]
Поліція Флориди затримала Захарію Круза - брата стрільця Ніколаса Круза.
18-річний хлопець увійшов до школи та проїхався коридорами на скейтборді. Працівники закладу викликали правоохоронців. Уже у відділку поліції підліток пояснив - прийшов, щоб, подумати про шкільну стрілянину. У лютому брат Захарії - 19-річний Ніколас Круз - розстріляв у школі в Паркленді 17 людей.
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