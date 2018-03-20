Анджелина Джоли собирается замуж за миллионера [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Американская актриса Анджелина Джоли собирается замуж в четвертый раз, сообщает Hollywood Life.
Джоли уже три раза была замужем, а развод с последним мужем - Бредом Питтом - еще официально не оформлен.
Избранником звезды стал британский миллионер, имя которого не называется. Роман Джоли и миллионера продолжается уже больше года. Их познакомила жена Джорджа Клуни Амаль.
"Энджи так влюблена, что совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец. Влюбленная актриса сама предложила пожениться", - сообщила подруга актрисы.
Актриса уже была замужем за актерами Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.
Ранее мы сообщали, что у Анджелины Джоли новый роман.
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