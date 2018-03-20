США та Південна Корея розпочнуть військові навчання [ Редактировать ]
США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання наступного місяця.
Про це повідомила речниця міністерства оборони Південної Кореї. Тренування матимуть той же масштаб, обсяг і тривалість, що й у попередні роки. Водночас представник Пентагону Крістофер Логан запевнив - спільна операція орієнтована на оборону, тому Північна Корея - не повинна розглядати її як провокацію.
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