Трамп зробив заяву стосовно отруєння Скрипаля

За отруєнням екс-шпигуна Скрипаля, ймовірно, стоїть Росія. Про це заявив президент США - Дональд Трамп. Зокрема, він наголосив, що і раніше підозрював Москву в причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ, але після розмови з британським прем'єром - Терезою Мей.