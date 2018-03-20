Зупинити російську агресію та розповсюдження ядерної зброї - може виконання гарантій, які надавали країни-підписанти Будапештського меморандуму про неядерний статус України. Про це заявив нардеп Олег Ляшко. У 1994 документ підписали Україна, США, Велика Британія та Росія.

"Не виконання БМ перед Україною провокує розповсюдження ядерної зброї в світі, що несе загрозу людству. Коли ми вимагаємо виконання БМ - ми дбаємо не лише про Україну, ми дбаємо про мир в усьому світі. Щоб всі в світі побачили, що гарантії, дані за Будапештським меморандумом, варті паперу, на якому були підписані", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".