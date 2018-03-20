Пробки в Киеве достигли 6 баллов (карты) [ Редактировать ]
20 марта, в Киеве уровень пробок на дорогах оценивается в 6 баллов. Об этом сообщают данные сервиса Google-карты.
В центральной части Киева движение затруднено в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Пробки наблюдаются от проспекта Победы, к цирку в обе стороны, и от "Чайки" до метро "Берестейская", на участке дороги от Троещины к метро "Дорогожичи", на проспекте Николая Бажана, Соборности, Голосеевском и Броварском проспектах.
Наблюдаются тянучки на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Харьковском шоссе, бульваре Леси Украинки(в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади) , Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть проспекте Соборности, Семена Скляренко (ремонтные работы), улицы Богатырская, на Кольцевой дороге (от конечной остановки скоростного трамвая и в аэропорт "Жуляны") и других улицах.
Напомним, где трудно проехать в Киеве.
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