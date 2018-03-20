В Карпатах обнаружили тело пропавшего туриста [ Редактировать ]
Во время поисков трех заблудившихся туристов на горе Поп Иван, спасатели нашли одного из них мертвым.
Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
По предварительной информации, мужчины заблудились еще 17 марта и с тех пор их разыскивали спасатели двух областей.
"19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ в долине Гропа нашли одного из туристов, гражданина Украины, 1986 г.р., жителя г. Ужгород. По его словам их группа разделилась и один из туристов, гражданин Украины, 1984 г.р., житель. г. Ужгород, погиб ориентировочно между горной Гропой и г. Выход", – говорится в сообщении.
Третий турист, 30-летний житель Тернополя, самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.
Напомним, во Франции из-за схода лавины погибли туристы.
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