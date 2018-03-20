Проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов

Российские власти планируют в мае открыть мост в аннексированный Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Министерство транспорта России.

"В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

"На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки", - уточняет Минтранс России.

"Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками", – сообщает ведомство.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части "Крымского моста".

"Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части", - говорится в сообщении.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", - объясняет ведомство оккупантов.

В России планируют, что "в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью".

"Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь", – заявляет Минтранс России.

"К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив", – утверждает российское ведомство.

Напомним, посол США заявил, что Керченский мост является угрозой для Украины.