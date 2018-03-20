19 марта в 16:37 на 184-м километре перегона Диевка - Горяиново (Днепр) под дизель-поезд попали два человека. Один из них погиб на месте происшествия, другой был доставлен автомобилем скорой помощи в одну из городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Пострадавшие на пешеходном переходе ожидали, пока по дальней от них колеи проедет поезд. При этом мужчины находились в диапазоне подвижного состава на обратном направлении движения.

"Дизель-поезд, который выезжал с участка пути, подавал громкие сигналы. Однако мужчины никак не отреагировали на них. Экстренное торможение, к сожалению, не помогло избежать наезда", - говорится в сообщении пресс-службы.

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