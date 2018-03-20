У Росії були мотиви для нападу на Сергія Скрипаля - прем'єр Великої Британії [ Редактировать ]
У Росії були можливості, наміри й мотиви для нападу на Сергія Скрипаля. Про це заявила прем'єрка Великої Британії Тереза Мей.
За її словами - така поведінка абсолютно типова для Москви. І схожий інцидент міг статись у будь-якій країні. Нагадаю, Мей звинувачує Кремль в отруєнні російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки речовиною "Новачок". Отруту, на думку слідства, виготовляли виключно на території СРСР. Москва ж - усі звинувачення відкидає.
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