У Лівії на пост президента висунув кандидатуру син Каддафі [ Редактировать ]
Тим часом сам Саїф Аль-Іслам Каддафі висунув свою кандидатуру на пост президента Лівії.
Про це заявив його представник Айман Бурас.
Нагадаю, Муамара Каддафі убили повстанці в 2011 році - під час взяття Сирта. Його сина Сейф Аль-Іслама 6 років утримували за ґратами. А торік - оголосили про амністію. Де політик перебуває нині - невідомо. Його прихильники стверджують, що він звернеться до народу найближчим часом. Президентські вибори у Лівії відбудуться за кілька місяців.
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