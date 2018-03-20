Тим часом сам Саїф Аль-Іслам Каддафі висунув свою кандидатуру на пост президента Лівії.

Про це заявив його представник Айман Бурас.

Нагадаю, Муамара Каддафі убили повстанці в 2011 році - під час взяття Сирта. Його сина Сейф Аль-Іслама 6 років утримували за ґратами. А торік - оголосили про амністію. Де політик перебуває нині - невідомо. Його прихильники стверджують, що він звернеться до народу найближчим часом. Президентські вибори у Лівії відбудуться за кілька місяців.