Ніколя Сарказі взяли під варту [ Редактировать ]
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту у залі суду після слухання у справі про незаконне фінансуванні його виборчої кампанії у 2007 році.
Найближчим часом його допитають - вперше з моменту відкриття кримінального провадження у 2013. У правоохоронців є 48 годин, щоб визначитися із запобіжним заходом для політика. Екс-очільника Франції підозрюють в отриманні незаконного фінансування своєї передвиборчої кампанії від колишнього президента Лівії Муаммара Каддафі. За словами його сина - Саїфа-Аль-Іслама, у 2007 Кадаффі виділив на кампанію Саркозі понад 50 мільйонів євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету. Сам Саркозі всі звинувачення відкидає.
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