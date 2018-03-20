Борошно з мишачим послідом, прострочені крупи та гнилі овочі. Приголомшлива знахідка - в одному з дитячих садків Прикарпаття. Мої колеги розкажуть про неї більше.

" Подивіться, ой сволочі…"

Це відео зняли батьки вихованців дитсадка "Едельвейс", у селі Яблунька. Навідалися туди, коли малеча почала масово скаржитися на біль у животі. Побачене - шокувало.

"Ми прийшли, покажіть нам, від нас почали то ховати, то носити, то щось приховувати, ми відкриваємо мішки, а вони з такими дирами", - розповідає Іванна Винник, мати вихованця дитсадка

Гнилі овочі, купа протермінованих продуктів, і все це - в мишачому посліді.

"Ви що здуріли. Подивіться 15 рік чай, а 24 місяці зберігає. Ви що, здуріли, давати нашим дітям просрочений чай?".

Завгосп усіляко намагається приховати вміст коробок.

"Це що таке? Це не то. Це нє. Чого ви знімаєте. Жінки, ходіть сюда, бігом. Покажіть нам що в тих коробках - дивися, які мишівки. Боже, та тут коні, а не миші!!!".

Після побаченого, жінки виклали відео в соцмережі і звернулися до чиновників.

"Ми кажемо, ви що далі будете давати ці продукти? А вона каже: ну а куди як їх діну? В людини не було ніякого співчуття до нас як до батьків, ні до наших дітей", - говорить Іванна Лешко, мати вихованця дитсадка

Нині у дитсадку працює комісія. Керівника на місці немає - у відпустці, за кордоном.

"Протерміновані ми не віддаємо, не даєм продукти, Ми їх окремо їх поскладали, тримаємо окремо. Чого ви його за три роки не списали? Я просто не знала, що то мож списувати", - каже Марія Струк, завгосп дитячого садка

Перевіряти якість всіх продуктів, перед тим як давати їх дітям, мала медсестра. Та від журналістів - жінка втікає.

" У вас санітарні є? - Ні немає (і закриває двері)".

Кухар пояснити, чому готувала із зіпсованих продуктів - не може.

"Я не знаю. Мені дають там… відповідну вагу по рецептурі", - розповідає Оксана Лукан, кухар дитячого садка

В райвідділі освіти кажуть: раніше перевіркою дитячих закладів займалися санітарні служби. У їхньому ж відділі спеціальних працівників, які б це робили, не передбачено. Тому вся відповідальність - виключно на співробітниках самого закладу.

"В даному випадку, факт підтвердився, і ці люди понесуть відповідальність, відповідно до законодавця, я вважаю що частину буде звільнено, Мова йде про завгоспа, медсестру, яка мала перевіряти дану продукцію, і однозначно керівника дошкільного закладу", - говорить Іван Дрогомирецький, Начальник відділу освіти Богородчанської РДА

Після скандалу у цьому дитсадку, чиновники вирішили провірити й решту закладів в районі