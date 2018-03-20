Міста Венесуели розпочали випуск власних купюр (відео) [ Редактировать ]
У Венесуелі, через брак грошей, одне з міст випустило власну валюту - "Елорса" - на честь самого населеного пункту. Такий крок місцева влада пояснює гіперінфляцією та дефіцитом готівки.
Мовляв, це негативно впливає на міську торгівлю. Бо у людей не вистачає боліварів, аби розрахуватися за покупки. У грудні свої банкноти - "Паналі" - почали друкувати в одній із громад столиці - Каракаса. Їх можна обмінювати на рис, який виробляє місцевий кооператив. За минулий рік інфляція у країні сягнула 6 тисяч відсотків.
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