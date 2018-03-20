На Мадагаскарі шторм забрав життя 17 осіб [ Редактировать ]
Щонайменше 17 осіб загинуло на Мадагаскарі унаслідок тропічного шторму "Ельякім". Стихія накрила острів цими вихідними.
Швидкість вітру подекуди сягала 120 кілометрів за годину. Понад 6 тисяч жителів мусили покинути домівки. Човнами вони намагалися дістатись у безпечніші райони. У січні на Мадагаскарі через тропічний циклон "Ава" загинуло понад півсотні людей.
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