Щонайменше 17 осіб загинуло на Мадагаскарі унаслідок тропічного шторму "Ельякім". Стихія накрила острів цими вихідними.

Швидкість вітру подекуди сягала 120 кілометрів за годину. Понад 6 тисяч жителів мусили покинути домівки. Човнами вони намагалися дістатись у безпечніші райони. У січні на Мадагаскарі через тропічний циклон "Ава" загинуло понад півсотні людей.