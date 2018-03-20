У США сталась смертельна ДТП за участю таксі Uber [ Редактировать ]
Перша в історії смертельна ДТП за участі безпілотного авто сталася у США. Таксі-безпілотник Uber на смерть збив жінку.
Інцидент стався в місті Темпі, штат Арізона. За даними поліції, загибла переходила дорогу в недозволеному місці. За кермом безпілотного авто перебував водій, але машина їхала на автопілоті. Це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участі самокерованого транспортного засобу. Керівництво Uber вже висловило співчуття рідним загиблої та на період розслідування призупинило тестування безпілотних автівок.
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