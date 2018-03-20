Перша в історії смертельна ДТП за участі безпілотного авто сталася у США. Таксі-безпілотник Uber на смерть збив жінку.

Інцидент стався в місті Темпі, штат Арізона. За даними поліції, загибла переходила дорогу в недозволеному місці. За кермом безпілотного авто перебував водій, але машина їхала на автопілоті. Це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участі самокерованого транспортного засобу. Керівництво Uber вже висловило співчуття рідним загиблої та на період розслідування призупинило тестування безпілотних автівок.