Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи

А вот другой кризис, северокорейский, может закончиться уже этой весной. Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном! И если встреча произойдет, это будет по-настоящему историческое достижение для северокорейской дипломатии.