Випробувати ліки від серцевих хвороб без шкоди для піддослідних. Британські науковці відтворюють серцебиття у "чашці Петрі". Для цього використали клітини серцевого м'яза від донорів. Вчені стверджують - новий метод значно дієвіший від усі попередні. Чому? - зараз дізнаємося. ет

У британському університеті Ковентрі проводять унікальний експеримент - імітують роботу серцевого м'яза: у так званій "чашці Петрі" мікроскопічний фрагмент серцевої тканини, завдовжки усього кілька міліметрів. Під дією електричного імпульсу він скорочується та розслаблюється - саме так, як відбувається у людському організмі.

"Стимулюючи зміну довжини м'яза, ми імітуємо біомеханічну роботу м'язів у серці людини. Якщо в цей час додавати медикаменти, можна пересвідчитися, як вони діятимуть. І зокрема, визначити клінічно ефективні концентрації ліків для серця. Це дуже важливо для клінічних випробувань медикаментів", -розповідає Хелен Меддок, Професор Університету

Дослідники кажуть: досі в експериментах використовували статичні м'язи, через що неможливо було визначити ефективну концентрацію медикаментів. Тепер же для дослідів беруть саме клітини з серця та змушують їх "битися". Науковці певні: це безперечно крок уперед.

"Таким чином, віднині ми матимемо значно краще уявлення про перебіг серцевих хвороб, як от, приміром, серцевої недостатності. Та краще розумітимемо, як діють ліки на серцеві м'язи, - збільшуючи їхнє скорочення, чи навпаки, - зменшуючи", - говорить Меєл Гараней, дослідник.

"Використання саме клітин серцевих м'язів - це також можливість збільшити кількість екпериментів, адже потрібно набагато менше матеріалу, ніж раніше. Тож отримати відповідь можна буде набагато швидше, ніж колись", - говорить Хелен Меддок, професор Університету

Крім того, запевняють британці, новий метод зменшує потребу у використанні тварин для дослідів, результати яких нерідко бувають помилковими. Новою технологією вже зацікавилися кілька фармацевтичних компаній. Адже британське ноу-хау допоможе зменшити витрати на виробництво нових ліків від серцевих недуг. А це у майбутньому допоможе подолати одну з найпоширеніших причин смертності людства.