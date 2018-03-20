Украина и Катар договорились о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter.

"Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром", - написал он.

Положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве.