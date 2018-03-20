Украина подписала "безвиз" с еще одной страной [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Украина и Катар договорились о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter.
"Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром", - написал он.
Положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.
Напомним, Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве.
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