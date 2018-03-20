В МИД Украины резко раскритиковали заявление Венгрии [ Редактировать ]
Своими заявлениями в адрес Украины Венгрия играет на руку России. Об этом в Twitter заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", - написал он.
"Венгрия манипулирует, поскольку: 1) правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года; 2) Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", - добавил дипломат.
Напомним, Венгрия выдвинула новые требования к Украине.
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