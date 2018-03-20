В Японии появилась мода на женскую обувь в виде "копыт" (фото) [ Редактировать ]
В Японии производители обуви решили поэкспериментировать и выпустили сандалии в виде копыт, сообщает odditycentral.
Со стороны деревянные сандалии в виде копыт выглядят как реальная угроза вывиха лодыжки. Но по словам японских модниц, это не имеет значение, если девушка хочет стать грациозной "ланью".
В сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Стоимость этой обуви составляет 410 долларов. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены.
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