В Японии производители обуви решили поэкспериментировать и выпустили сандалии в виде копыт, сообщает odditycentral.

Со стороны деревянные сандалии в виде копыт выглядят как реальная угроза вывиха лодыжки. Но по словам японских модниц, это не имеет значение, если девушка хочет стать грациозной "ланью".

В сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Стоимость этой обуви составляет 410 долларов. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены.

Читайте также, модные тенденции этого года.