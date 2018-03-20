21 марта от Украины постепенно будет отступать холодный циклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра сегодняшний циклон постепенно отходить на северо-восток. 21-го марта снег еще пидсипатиме (карта 1), особенно ночью, однако уже днем на юге будут просветления. А на Западе - только местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет", - написала синоптик.

Читайте также, погода на 20 марта.