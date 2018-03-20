Погода в Украине: синоптики сообщили об отступлении циклона [ Редактировать ]
21 марта от Украины постепенно будет отступать холодный циклон.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра сегодняшний циклон постепенно отходить на северо-восток. 21-го марта снег еще пидсипатиме (карта 1), особенно ночью, однако уже днем на юге будут просветления. А на Западе - только местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет", - написала синоптик.
Читайте также, погода на 20 марта.
по теме
В п'яти містах України оголосили штормове попередження
Заметілі із заходу просунулися на південь і в центр країни. Штормове попередження сьогодні оголосили у п'яти областях - Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській. Там очікують сильний сніг, морози та ожеледь.
Погода на 20 марта: Украина останется во власти снежной стихии
Согласно прогнозам синоптиков, 20 марта в Украине сохранится зимняя погода, в некоторых районах пройдут сильные снегопады.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Во вторник, 20 марта, на дорогах Украины будет гололедица. В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий.
День весеннего равноденствия 2018: что категорически нельзя делать
Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны.
Молдова потерпає від аномального холоду (відео)
Від аномального холоду потерпає Молдова. Через різке зниження температури, снігопади та сильний вітер, у країні оголосили жовтий рівень небезпеки.