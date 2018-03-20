В Польше задержали украинцев (фото) [ Редактировать ]
В польском городе Кельце силовики разоблачили международную организованную преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей сигаретами. Всего были задержаны 11 человек в возрасте 25-48 лет – граждане Украины и Польши.
Также были найдены и изъяты более 22 млн сигарет без польских акцизных маркировок, сообщает "Польское радио".
Фото: cbsp.policja.pl
"Мне известно, что это самое большое количество сигарет, найденное в этом году в Польше и одна из крупнейших партий за последние годы", - сказал окружной прокурор в Кельце Дариуш Дрияс.
По его словам, члены группировки покупали "за восточной границей" сигареты, перевозили их контрабандой через польско-украинскую границу и продавали в Польше, а также странах Западной Европы.
Фото: cbsp.policja.pl
Контрабандные сигареты привозили сигареты в склады, где их складывали в коробки от китайских супов, а затем грузовиками привозили сигареты получателям, которые потом их продавали.
По данным польских силовиков, группировка действовала по меньшей мере с июня 2017 года до примерно середины марта. Общая сумма убытков оценивается в более 25 млн злотых (почти 6 млн евро).
Напомним, под Одессой нашли почти 100 килограммов амфетамина.
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