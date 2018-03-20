На Закарпатье пылает торговый центр (фото) [ Редактировать ]
Сегодня, 20 марта, на Закарпатье в селе Нересница Тячевского района загорелся торговый центр.
Фото: dsns.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Возгорание произошло около семи утра 20 марта. Пожар удалось локализовать в 08:35. Его площадь составляет около 1 000 квадратных метров.
Фото: dsns.gov.ua
"По указанному адресу были направлены бойцы ГСЧС 8-й государственной пожарно-спасательной части г.Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Дубовое и пожарных местных пожарных команд населенных пунктов Угля, Нересниця и Тереза. Ликвидация пожара продолжается. На месте работает шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Фото: dsns.gov.ua
Напомним, в Черновцах горел рынок.
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