Сегодня, 20 марта, на Закарпатье в селе Нересница Тячевского района загорелся торговый центр.

Фото: dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Возгорание произошло около семи утра 20 марта. Пожар удалось локализовать в 08:35. Его площадь составляет около 1 000 квадратных метров.

Фото: dsns.gov.ua

"По указанному адресу были направлены бойцы ГСЧС 8-й государственной пожарно-спасательной части г.Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Дубовое и пожарных местных пожарных команд населенных пунктов Угля, Нересниця и Тереза. Ликвидация пожара продолжается. На месте работает шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Черновцах горел рынок.