Каждому, у кого есть своя страница в социальных сетях, приходили просьбы о помощи или предложения познакомиться от незнакомцев из-за рубежа. Но очень часто люди попадают в ловушку мошенников.

Эксперты рассказали как обезопасить себя от мошенников в эфире телепередачи "Касается каждого".

"Доброе утро, моя прекрасная жена Елена. Хочу Вам сказать, что чувства, которые у меня для Вас, бессмертны. Это чувство, которое является сильным и стойким, и будет выдерживать испытание временем".

Такие сообщения героине программы, 42-летней Елене Васильевой, писал ее интернет-знакомый Джон Майкл Лорд – статный американский военный, который проходил службу в Афганистане. Он обещал по окончании службы забрать Елену в Америку, где они официально поженятся и будут жить вместе долго и счастливо. Через пару месяцев знакомства Джон сообщил: ему дали большую премию, которую он не может перевести на банковский счет, так как в Афганистане, по его словам, банковская система практически не работает. Поэтому он купил драгоценности и передает их Елене через знакомого дипломата. Джон заплатил за пересылку 5 тыс. долларов, а женщине, возможно, нужно будет еще что-то доплатить, если этой суммы не хватит. Влюбленная Елена взяла кредит в банке и перечислила "дипломату" более двух тысяч долларов.

Сегодня долги по ее кредиту растут, и как их выплатить, она не знает. Конечно, исчезнувшему после перечисления средств "жениху" она уже не верит. Хотя мошенник и попытался еще раз выйти на связь, чтобы попросить 1400 долларов – на билет из Афганистана в Украину.

Как обезопасить себя и своих близких от кибермошенников? Эксперты "Касается каждого" поделились некоторыми советами:



1. Руслан Болгов, глава детективного агентства: "Проверьте информацию о человеке. Вот перед вами – его открытая социальная страничка. Во-первых, посмотрите, как давно она создана? Во-вторых, сколько у этого человека друзей? Если мало – это повод насторожиться. В-третьих, насколько реальны его фотографии. Их легко можно проверить по поисковику. И обязательно – выходите на визуальное общение через Скайп, Вайбер, Телеграмм… Наши героини ведь никогда не видели своих собеседников".



2. Наталия Бугаева, психолог: "Нельзя замыкаться в себе. Нужно обязательно подключать других людей, чтобы они помогли оценить ситуацию со стороны".



3. Надежда Галатюк, эксперт по разоблачению интернет-аферистов: "Мошенники тоже развиваются. Они теперь научились отправлять документы: сканы паспортов, подделки банковских документов и так далее. Нужно эти документы очень внимательно проверять. Покажите их специалисту, спросите совета".



4. Руслан Болгов, глава детективного агентства: "Часто мошенники используют фотографии мужчин, чье лицо вызывает доверие и чьи фото находятся в открытом доступе в соцсетях. Помните: всеми фотографиями, которые вы выкладываете в Интернет в открытом доступе, не делая пометки "для друзей», может воспользоваться любой человек. И в данном случае здесь нет никакого криминального преступления. Что делать, если вы увидели, что незнакомый вам человек использует ваши фото для своей страницы? Во-первых, написать администрации того ресурса, где лежат ваши фотографии под чужим именем. Написать админу, что ваши фото, ваш контент используются без вашего разрешения.

Читайте также, мошенники выманили у женщины 25 тысяч в Черкассах.