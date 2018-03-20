В Киевской области поезд смертельно травмировал молодого мужчину.

Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности ГУНП в Киевской области.

Трагедия, в результате которой погиб 20-летний житель с. Артемовка, произошла вечером 19 марта на перегоне между железнодорожными станциями "Майское – Кучаковое" Бориспольского района.

Напомним, в Киеве поезд сбил ребенка.