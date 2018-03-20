Играл со спичками: семилетний ребенок поджег квартиру (фото) [ Редактировать ]
Пожар произошел 19 марта в Чернигове на улице Доценко, 4 в пятиэтажном доме. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, а также сообщили, что в доме может находиться ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения поднялись в плотно заполненную опасным дымом квартиру, на четвертом этаже дома и провели разведку. К счастью, 7-летний внук хозяйки квартиры не пострадал. Ребенок успел вовремя выбежать из квартиры", – говорится в сообщении.
Спасатели рассказывают, что причиной пожара стали детские шалости с огнем. Мальчик, который остался без должного внимания взрослых, играл на кровати со спичками.
В результате пожара, огнем повреждена мебель, бытовая техника и вещи домашнего обихода.
Напомним, мужчина поджег квартиру с женой и детьми.
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