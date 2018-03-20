Проезд в маршрутках снова подорожает [ Редактировать ]
Киевская мэрия готовит конкурс частных перевозчиков на 15-ти городских маршрутах. Бусы должны быть оборудованы GPS-трекерами и валидаторами для единого билета, а водители - обеспечены униформой. Все эти требования могут привести к подорожанию проезда в маршрутках.
В коммунальной службе перевозок, документы на участие в конкурсе, который состоится 30 марта, подали уже 10 претендентов, пишет "Сегодня".
"Можно отметить наличие значительного количества современных автобусов 2017 и 2018 годов в заявках, что является положительной для города тенденцией", - рассказали в коммунальной службе перевозок.
Речь идет о бусах стандарта Евро 5 с электронным табло и низким полом, что важно для пассажиров с ограниченной мобильностью. Помимо этого, отдельным требованием для перевозчиков будет установка валидаторов для единого билета, который власти планируют запустить в наземном общественном транспорте этой осенью.
"Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.
Таким образом городские власти хотят вывести из "тени" доходы от перевозок в частном гортранспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.
"Это позволит пассажирам оплатить проезд электронным билетом, карточкой с системой PayPass. У них появится единый способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный", - объяснил Давтян.
Что касается других новшеств, формы для водителей и GPS-трекеров, то победители конкурса должны будут внедрить их в своем парке в течение трех месяцев.
По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, внедрение всех этих новшеств может привести к подорожанию проезда в маршрутках, мол, приобретение и установка валидаторов, GPS-трекеров и даже приобретение форменной одежды для водителей должны окупаться.
"С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1-2 гривны. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить", - считает Бацан.
В коммунальной службе перевозок поясняют, что стоимость проезда устанавливают перевозчики.
Ранее сообщалось, что во Львове подорожает проезд в транспорте .
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