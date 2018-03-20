В Украине для участия во внешнем независимом оценивании качества образования, прием документов на которое завершилось накануне, зарегистрировались 290 тысяч 574 человека.

Это предварительная информация. Завершение приема документов накануне еще не означает, что именно такое количество зарегистрировалась. Документы еще будут обрабатываться не менее недели, а то и дольше, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Может, кому-то отказано. А человек имеет право до 2 апреля прислать повторно комплект документов - те, кому отказано", - пояснили в центре.

Таким образом, окончательное количество зарегистрировавшихся составит около 300 тысяч человек.

Напомним, что в 2018 году регистрация для участия во ВНО длилась с 6 февраля по 19 марта. Внесение изменений в регистрационные данные - с 6 февраля по 2 апреля 2018 года.