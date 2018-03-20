Паралимпиада 2018: Украина выплатила своим спортсменам рекордную сумму [ Редактировать ]
Украинским паралимпийцам выплатили денежные вознаграждения за медали Паралимпиады-2018 на общую сумму 90 миллионов гривен.
Деньги уже были перечислены на карты спортсменов, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.
Государственные вознаграждения паралимпийцам-медалистам в этом году впервые сравнялись с выплатами олимпийским призерам.
"Призовые увеличивались поэтапно, пока не сравнялись в 2018 году", - объяснил Жданов.
В результате сумма вознаграждения за золотую медаль составила 125 тысяч долларов, за серебряную - 80 тысяч долларов, за бронзовую - 55 тысяч долларов.
Вознаграждения были выплачены в гривнах согласно курсу НБУ.
Как сообщалось, на Паралимпиаде-2018 Украина заняла шестое место.
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