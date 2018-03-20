20 марта в Одессе "заминировали" аэропорт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня, в 14:06 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, совместно с представителями полиции проведена эвакуация людей.

Напомним, в Нью-Йорке "заминировали" небоскреб Трампа.