В Одессе "заминировали" аэропорт [ Редактировать ]
20 марта в Одессе "заминировали" аэропорт.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
"Сегодня, в 14:06 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, совместно с представителями полиции проведена эвакуация людей.
Напомним, в Нью-Йорке "заминировали" небоскреб Трампа.
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