В Киеве на проспекте Лобановского после обеда 20 марта произошло ДТП: водитель автомобиля Peugeot въехал в маршрутный автобус 220.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Говорит, что просто не заметил (!) автобус. Соринка в глаз попала, наверное. К счастью, никто не пострадал, но пассажиры сильно недовольны. Поэтому полицию решили не вызывать, решили вопрос "полюбовно", - говорится в сообщении.

Напомним, под Житомиром грузовик "влетел" в маршрутку.