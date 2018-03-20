В Киеве автомобиль врезался в пассажирский автобус (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Лобановского после обеда 20 марта произошло ДТП: водитель автомобиля Peugeot въехал в маршрутный автобус 220.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Говорит, что просто не заметил (!) автобус. Соринка в глаз попала, наверное. К счастью, никто не пострадал, но пассажиры сильно недовольны. Поэтому полицию решили не вызывать, решили вопрос "полюбовно", - говорится в сообщении.
Напомним, под Житомиром грузовик "влетел" в маршрутку.
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