В школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд произошла стрельба, есть пострадавшие.

Сейчас все ученики эвакуированы из школы, учебное заведение закрыли. На месте находятся работники полиции. ФБР также сообщил, что проинформировано о стрельбе, сообщает CNN.

BREAKING: St. Mary’s County Public Schools says there has been a shooting at Great Mills High School in Great Mills, Maryland pic.twitter.com/KgDheMm6II