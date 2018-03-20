В американской школе произошла кровавая перестрелка (видео) [ Редактировать ]
В школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд произошла стрельба, есть пострадавшие.
Сейчас все ученики эвакуированы из школы, учебное заведение закрыли. На месте находятся работники полиции. ФБР также сообщил, что проинформировано о стрельбе, сообщает CNN.
BREAKING: St. Mary’s County Public Schools says there has been a shooting at Great Mills High School in Great Mills, Maryland pic.twitter.com/KgDheMm6II— CNN (@CNN) 20 марта 2018 г.
В то же время корреспондент телеканала ABC7 Брэд Белл сообщил о трех раненых. О погибших пока информации нет.
Ранее в Калифорнии во время урока по общественной безопасности учитель выстрелил в школьника из пистолета.
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