В школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд произошла стрельба, есть пострадавшие.

Сейчас все ученики эвакуированы из школы, учебное заведение закрыли. На месте находятся работники полиции. ФБР также сообщил, что проинформировано о стрельбе, сообщает CNN.

BREAKING: St. Mary’s County Public Schools says there has been a shooting at Great Mills High School in Great Mills, Maryland pic.twitter.com/KgDheMm6II — CNN (@CNN) 20 марта 2018 г.

В то же время корреспондент телеканала ABC7 Брэд Белл сообщил о трех раненых. О погибших пока информации нет.

Ранее в Калифорнии во время урока по общественной безопасности учитель выстрелил в школьника из пистолета.