Чем АТО отличается от операции Объединенных сил: объяснение командования [ Редактировать ]
Чем отличается операция Объединенных сил от Антитеррористической операции пояснил новоназначенный командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Главные отличия - в подчиненности. Если раньше Антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - рассказал он "Укринформу".
Он добавил, что от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно.
Наев подчеркнул, что знает лично каждого из командиров военных частей – бригад и полков, которые будут участвовать в операции.
"С ними всеми у меня хороший контакт, который поможет как можно быстрее и эффективнее выполнять поставленные задачи", - сказал он.
Как сообщалось, силовая операция на Донбассе поменяла свой формат и вместо Антитеррористической операции началась операция Объединенных сил.
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