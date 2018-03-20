На Буковине врачи довели ребенка до комы (фото) [ Редактировать ]
В Черновицкой области ненадлежащее оказание медиками помощи привело к коматозному состоянию ребенка.
Родители двухлетнего Артема сообщили, что как только мальчику стало плохо, отвезли его в Кельменецкую районную больницу, пишет "Буковина 24".
От повышенного уровня ацетона ему назначили только минеральную воду "Боржоми" и "Рео", а затем, когда состояние ребенка ухудшилось, вызванный анестезиолог игнорировал уговоры матери забрать сына в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
Мальчик до сих пор находится в коме. По факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками Кельменецкой районной больницы профессиональных обязанностей, зарегистрировано уголовное производство.
Ранее в Николаеве онкобольных заставили ждать, пока врачи выберут косметику.
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