В Черновицкой области ненадлежащее оказание медиками помощи привело к коматозному состоянию ребенка.

Родители двухлетнего Артема сообщили, что как только мальчику стало плохо, отвезли его в Кельменецкую районную больницу, пишет "Буковина 24".

От повышенного уровня ацетона ему назначили только минеральную воду "Боржоми" и "Рео", а затем, когда состояние ребенка ухудшилось, вызванный анестезиолог игнорировал уговоры матери забрать сына в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Мальчик до сих пор находится в коме. По факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками Кельменецкой районной больницы профессиональных обязанностей, зарегистрировано уголовное производство.

Ранее в Николаеве онкобольных заставили ждать, пока врачи выберут косметику.