Мобильная версия PlayerUnknown’s Battleground или сокращенно PUBG: Mobile, вышла за пределы китайского Google Play.

Первыми получили игру канадцы, после чего игра стала доступна по всему миру.

Мобильная версия игры разработана китайской корпорацией Tencent, известная своим мессенджером WeChat.

Внешне игра очень напоминает оригинальный PlayerUnknown’s Battleground, но с некоторыми упрощениями графики и элементов геймплея из-за мобильного формата. Тем не менее, на смартфонах она выглядит достойно благодаря использованию движка Unreal Engine 4.

К примеру, в игре заблокирован показатель количества кадров на секунду на отметке 30 fps. Также в PUBG: Mobile ограничено количества лута и оружия, а подбирается оно автоматически.

Игра достаточно прожорлива к аппаратной начинке смартфонов. Для комфортной работы потребуется процессор уровня Snapdragon 808 (1,8 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти и Android 5.1.1 и выше. На более слабых устройствах рекомендуется устанавливать низкое разрешение графики.

Для iOS-версии понадобится смартфон или планшет с iOS 9.0 и выше, при этом поддерживаются модели от iPhone 5s, iPad Air и iPad mini 2 и выше, а также iPod touch 6. Для игры необходим постоянный доступ к интернету, файлы инсталляции занимают порядка 900 МБ.

Скачать PUBG Mobile можно по следующим ссылкам: для Android и iOS.

Ранее podrobnosto.ua сообщали, что PUBG признали худшей игрой для Xbox One.