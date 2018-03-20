Президент Польщі бойкотуватиме чемпіонат світу з футболу [ Редактировать ]
Вислання російських дипломатів - на знак солідарності з Британією - розглядають також у Польщі. Про це пише видання Gazeta Prawna з посиланням на джерела у польському уряді.
Крім того, за даними виданням, у Варшаві обговорюють можливість запровадження чергових санкцій проти Росії та особисто, цитую, "друзів Путіна". Поки ж що у президентській канцелярії оголосили, що Анджей Дуда не поїде на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу в Росії.
Раніше, а саме після отруєння Скрипаля, Британія заявила, що чемпіонат в Росії бойкотуватимуть усі високопосадовці та члени королівської родини. Питання бойкоту на знак солідарності з Британією розглядають також в Ісландії.
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