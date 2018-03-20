Вислання російських дипломатів - на знак солідарності з Британією - розглядають також у Польщі. Про це пише видання Gazeta Prawna з посиланням на джерела у польському уряді.

Крім того, за даними виданням, у Варшаві обговорюють можливість запровадження чергових санкцій проти Росії та особисто, цитую, "друзів Путіна". Поки ж що у президентській канцелярії оголосили, що Анджей Дуда не поїде на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Раніше, а саме після отруєння Скрипаля, Британія заявила, що чемпіонат в Росії бойкотуватимуть усі високопосадовці та члени королівської родини. Питання бойкоту на знак солідарності з Британією розглядають також в Ісландії.