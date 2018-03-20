Саркозі звинуватили у незаконному фінансування виборчої кампанії [ Редактировать ]
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту. Його підозрюють в незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії в 2007 році. Що загрожує колишньому главі французької держави - розповість Олена Абрамович.
Ніколя Саркозі затримали рано-вранці у справі за 2012 рік, яку суд нещодавно відновив. Колишнього французького президента звинувачують у перевищенні ліміту фінансування своєї передвиборної кампанії в 2007 році. Саркозі отримував гроші готівкою від лівійського диктатора Муаммара Кадаффі - стверджує франко-ліванський бізнесмен, який нібито особисто перевіз з Тріполі у Париж 3 валізи з двома мільйонами євро в кожному.
"Існує певне визнання з боку пана Саркозі щодо його втрати. У ньому він говорить про все і всіх. І тепер настав час пролити світло на ці справи. Це повинен зробити суд", - говорить Зіяд Таккіддін, франко-ліванський бізнесмен.
Затримання екс-президента - це удар по національній гордості будь-якої країни, заявили у партії ультраправих Франції. А колишні соратники Саркозі закликали дочекатися результатів слідства.
"Усім відомо, що я належав до тієї ж політичної сім'ї, що і Ніколя Саркозі. І ті, які стежить за політикою, - знають, що часом у мене з ним були складні відносини. Але вони завжди ґрунтувалися на взаємній повазі", - говорить Едуард Філіп, прем'єр-міністр Франції.
Саркозі повинні допитати і вирішити, чи варто його утримувати під вартою і надалі. На даний момент екс-президенту Франції загрожує рік в'язниці і 3750 євро штрафу. Сам Саркозі всі звинувачення відкидає.
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