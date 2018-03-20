В Раду запретили приходить с оружием [ Редактировать ]
Народные депутаты Верховной Рады Украины запретили проносить в парламент и другие властные органы холодное или огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества и другие опасные вещества.
Все, кто будет заходить в органы власти, должны пройти через металлоискатель. Изменения касаются всех, и народных депутатов в том числе.
Парламентом внесені зміни до ЗУ "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб": до ВР, АПУ, КМУ та інш. держустанов не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів..⬇️ pic.twitter.com/98mf8YPI3P— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 марта 2018 г.
Этот закон был зарегистрирован только 19 марта и уже на следующий день проголосован на фоне обвинений выдвинутых Генпрокурором народному депутату Надежде Савченко.
по теме
В Верховной Раде ищут взрывчатку
Несколько представителей государственной охраны с собаками проверяют кулуары Верховной Рады.
Геращенко прокоментувала вибори росіян в Україні
Перший заступник спікера парламенту Ірина Геращенко пояснила, чому росіянам в Україні не дали проголосувати на виборчих дільницях у посольстві в Києві та у консульствах в Одесі, Харкові і Львові.
Луценко вніс подання про зняття з Савченко недоторканності
Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про зняття з Надії Савченко депутатської недоторканності. Каже, що ГПУ має докази, що Савченко планувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної Ради. Савченко уже виключили зі складу комітету з питань нацбезпеки, тим самим - обмеживши доступ до держтаємниці.
Депутати Верховної Ради обрали нового керівника Нацбанку
Кадрові питання у Верховній Раді сьогодні на порядку денному. Там вже розглянули відставку та призначення голови НБУ, а на вечірньому засіданні мають обрати уповноваженого ВР з прав людини та голову рахункової палати
Верховная Рада назначила нового омбудсмена
Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека