Луценко вніс подання про зняття з Савченко недоторканності

Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про зняття з Надії Савченко депутатської недоторканності. Каже, що ГПУ має докази, що Савченко планувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної Ради. Савченко уже виключили зі складу комітету з питань нацбезпеки, тим самим - обмеживши доступ до держтаємниці.