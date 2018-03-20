Зима відмовляється здавати свої позиції. Сьогодні сніжить у центрі та на півдні України. У Кропивницькому випало одинадцять сантиметрів снігу, у місті оголосили штормове попередження. Складно дістатися віддалених мікрорайонів. Маршрутки туди не доїжджають. Загалом же - заторів на дорогах поки що немає.

Йде сніг і в Одеській області. У самому місті на дорогах утворилась снігова каша, засипані і тротуари. Не проїхати і на деяких ділянках трас. Погана видимість та засипане снігом покриття. Дорожні служби намагаються чистити дороги, але не встигають. Кілька рейсів міжміських автобусів - на північ і південь області - скасовано. А поблизу міста Вилкове через сильні хвилі закритий для судноплавства канал "Дунай-Чорне море". За прогнозами синоптиків - надвечір снігопад посилиться, вночі взагалі очікується хуртовина і шквальний вітер.

"Предварительно завтра - улучшение, а двадцать второго во второй половине дня - усиление негативных явлений. И это будет все двадцать второго, двадцать третьего числа", - говорить Ігор Навроцький, заступник керівника Гідрометеоцентру Чорного та Азовського морів.

"Людям ми рекомендуємо на цей період до кінця неділі не вириватися із домівок, обмежитися в русі власним автотранспортом, більше користуватися громадським транспорт, який працює в стабільному режимі, не допускати щоб літні особи виходили", - говорить Сергій Коваленко, керівник управління з питань надзвичайних ситуацій Кропивницької міської ради.