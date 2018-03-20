Апеляційний суд Києва залишив Володимира Рубана під вартою. Клопотання захисників про зміну запобіжного заходу - відхилено.

За словами прокурора, обвинувачення має докази, які обґрунтовують підозру Рубану. Була присутня в залі суду і нардеп Надія Савченко. Раніше вона висловлювала бажання взяти Рубана на особисті поруки. Однак і це клопотання суд відхилив. Крім цього, затриманому повідомили про нову підозру.

Серед іншого, Рубану інкримінують спробу насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Прокурор зазначив, що за такі злочини обвинувачуваному може загрожувати навіть довічне ув'язнення.