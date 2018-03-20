Володимира Рубана залишили під вартою [ Редактировать ]
Апеляційний суд Києва залишив Володимира Рубана під вартою. Клопотання захисників про зміну запобіжного заходу - відхилено.
За словами прокурора, обвинувачення має докази, які обґрунтовують підозру Рубану. Була присутня в залі суду і нардеп Надія Савченко. Раніше вона висловлювала бажання взяти Рубана на особисті поруки. Однак і це клопотання суд відхилив. Крім цього, затриманому повідомили про нову підозру.
Серед іншого, Рубану інкримінують спробу насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Прокурор зазначив, що за такі злочини обвинувачуваному може загрожувати навіть довічне ув'язнення.
по теме
Бачила, але не зупинилася: у Харкові заслухали учасницю смертельної ДПТ Олену Зайцеву
Олена Зайцева підтвердила - за 2 роки водіння отримала 6 протоколів про адмін-порушення.
Признания Зайцевой: участница скандального ДТП сообщила подробности аварии
В Киевском райсуде Харькова слушали главную обвиняемую по делу о смертельном ДТП на Сумской, в котором погибли шесть человек.
Громкое задержание: в чем обвиняют Виктора Рубана?
И начнем с самой резонансной новости, которая сегодня у всех на слуху. Контрабанда оружия, политические убийства и терроризм!
У Харкові заслухали постраждалих від скандальної ДТП
18 жовтня "Лексус", за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся на перехресті з "Фольксвагеном" і вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Загинули шестеро людей. Зайцева, а також другий водій - Генадій Дронов - тепер на лаві підсудних. Що розповіли про аварію постраждалі?
Активисты требуют отставки одиозной судьи Виктории Сиваковой
Отставки судьи хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой требуют активисты. Они утверждают, что Сивакова неоднократно фигурировала в коррупционных скандалах. А в 2014 году ее семью якобы обвинили в рейдерском захвате предприятия