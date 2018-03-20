У Смілі на Черкащині поліція ледь не оштрафувала водія, який став жертвою бездоріжжя. Пробивши два колеса у дорожній ямі, чоловік викликав правоохоронців, щоб ті зафіксували подію, адже мав намір згодом подати в суд на місцевих комунальників. Та натомість його самого звинуватили у порушенні правил дорожнього руху. Усі подробиці - у Станіслава Кухарчука.

Бездоріжжя у Смілі починається на самому в'їзді, а закінчується на виїзді - жартують місцеві водії. Але минулої суботи Дмитру було не до жартів. Потрапивши у невелику яму, чоловік позбувся одразу двох коліс на автомобілі.

"Їхав спокійно, нікуди не поспішаючи. Була калюжа і в калюжі була канава така, що я розрубав два скати".

На місце події Дмитро одразу викликав поліцію, адже мав намір згодом подати позов на смілянських шляховиків. Та приїзд правоохоронців поховав всі його надії на відшкодування збитків. Відібравши у водія заяву, поліцейські наголосили: мають скласти протокол про порушення Дмитром правил дорожнього руху - із мінімальним штрафом у 340 гривень.

"Ви мали предугадати цю ситуацію, предусмотрєть, говорять, що ви повинні були загальмувати і уникнути зіткнення з цією ямою. Ви самі бачити, кудою об'їхати, тут скрізь ями", - говорить Дмитро Кисіль, мешканець Сміли.

Аби уникнути штрафу за порушення правил - Дмитро письмово відмовився від своєї заяви. Це автостанція, на якій чоловік вже після зустрічі із поліцією, міняв гуму на своєму автомобілі. Робітники кажуть: на місці Дмитра - може опинитися будь-хто.

"Маленька ямка, я ж говорю, просто що рєзкий обрив, гостра яма. Швидкість 20-30 км і готово".

А от у смілянському відділі поліції кажуть: за правилами дорожнього руху, водій мав переконатися та передбачити аварійну ситуацію і бути обачнішим. Щоправда, його винуватість - може визначити тільки суд. А от з письмовою відмовою Дмитро поспішив, впевнені поліцейські - протокол міг би стати зайвим доказом у подальшій судовій справі проти дорожників.

"Кінцеве рішення приймає суд. По друге - працівники поліції роз'яснили йому механізм, яким чином в подальшому, якщо у нього буде бажання, судитися і звертатися щодо відшкодуваня завданої матеріальної шкоди, він може звернутися до правоохоронних органів", - говорить Сергій Власенко, начальник Смілянського відділу поліції.

В поліції запевнили, якщо чоловік все таки захоче подати цивільний позов на шляховиків - нададуть йому усі підтверджувальні документи. Втім, сам Дмитро ще не впевнений, чи схоче судитися. Тим часом смілянська мерія вже анонсує ремонт міських доріг, принаймні - у центральній частині Сміли.