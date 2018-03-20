У Техасі величезний град потрощив автомобілі [ Редактировать ]
Перша в історії смертельна ДТП за участі безпілотного авто сталася у США. Таксі-безпілотник Uber на смерть збив жінку.
Інцидент стався в місті Темпі, штат Аризона. За даними поліції, загибла переходила дорогу в недозволеному місці. За кермом безпілотного авто перебував водій, але машина їхала на автопілоті. Це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участі самокерованого транспортного засобу. Керівництво Uber вже висловило співчуття рідним загиблої та на період розслідування припинило тестування безпілотних автівок.
І про інші події у світі - дивіться далі в нашому короткому огляді.
Двоє осіб загинуло, іще двоє дістали поранення - унаслідок вибуху у центрі Кишинева. Прогриміло у продуктовій крамниці. За даними місцевих ЗМІ, там зчинилася сварка між покупцями та продавчинею, яка відмовилася продавати їм алкоголь. У результаті - один з чоловіків витягнув гранату та підірвав її. Серед загиблих - продавчиня та сам власник гранати. Місце інциденту оточила поліція. Де було роздобуто гранату - наразі з'ясовують.
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На складі компанії-перевізника Fedex у центрі Техасу вибухнула бомба. Поранено одну людину. Сталося це у місті Шерц, неподалік Остіна, де за останні два тижні відбулися вже 4 подібні інциденти. Тоді постраждали двоє людей. У поліції вважають, що за вибухами в Остіні стоїть "серійний підривник". Пакети з вибухівкою, схожі на посилки, невідомий залишав під дверима житлових будинків. А одного разу влаштував розтяжку на дорозі. Чи пов'язаний з інцидентами нинішній - уже п'ятий вибух - наразі з'ясовують. Місцевих мешканців закликають бути украй обережними.
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Тим часом в центрально-східній частині штату Техас потерпають від потужного штормового циклону. Подекуди випав град, завбільшки з тенісний м'яч. Пошкоджено десятки автомобілів. Місцеві викладають відео зі стихією в інтернет. Про постраждалих від велетенського граду не повідомляють. За прогнозами синоптиків, циклон просувається на південний схід. Під загрозою Джорджія, Алабама, Теннесі та Флорида. Попереджають про ймовірність торнадо.
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На заході Сполучених Штатів у Каліфорнії готуються до потужного шторму, який насувається з Тихого океану. У Санта-Ьарбарі оголосили термінову евакуацію жителів. Перед від'їздом місцеві мешканці взялися укріплювати свої будинки мішками з піском. За прогнозами синоптиків, стихія вируватиме тут три дні. Минулого разу - у січні - циклон приніс тривалі зливи. Унаслідок численних зсувів ґрунту в Каліфорнії загинуло близько двох десятків осіб.
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